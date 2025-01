Flambée des prix et risques de pénurie : Abdou Mbow interpelle le ministre du Commerce Le député de l'opposition, Abdou Mbow, a formulé une question écrite au ministre de l'Industrie et du Commerce, concernant la hausse inquiétante des prix de certaines denrées de première nécessité, notamment l'huile et le sucre. Dans son courrier, il alerte également sur une possible pénurie de sucre à l'approche du mois de Ramadan, une période particulièrement sensible pour les ménages sénégalais.

" Depuis quelques jours, des voix s'élèvent pour dénoncer cette flambée des prix. Les familles peinent à joindre les deux bouts et une angoisse généralisée commence à s'installer dans les foyers ", écrit le député Abdou Mbow.



Le député pointe notamment le rôle de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS), qui serait confrontée à une rupture de stock, selon certains commerçants. Cette situation, si elle se confirme, pourrait aggraver les tensions sur le marché, déjà fragilisé par la hausse des prix.



Dans son interpellation, Abdou Mbow demande au gouvernement de préciser les mesures qu'il entend mettre en place pour prévenir cette pénurie et soulager les ménages.



Alors que le Ramadan approche, cette alerte du député met en lumière une problématique urgente : garantir un accès équitable et abordable aux produits de base pour tous.



