Flanc des Mamelles, un site protégé: Tahirou Sarr, les 6.639m2 d'un scandale foncier... Encore un scandale foncier sur ce qu'on appelle le "Flanc" des Mamelles entre le patron de Sofico Tahirou Sarr, les héritiers de feu Baye Mbaye N'Diarré Gueye et le site protégé, comme l'a indiqué "Libération" en surtitre.

En juillet 2020, le terrain de l'homme d'affaires s'étalait sur sur 832 m2. Chassés, les héritiers de Baye Mbaye N'Diarre Guèye, qui exploitent cette réserve depuis des générations, en plus de courir derrière une régularisation entamée en 2006, portent plainte.



L'administration accorde en mode fast-track à Tahirou Sarr, ce qu'elle refuse aux héritiers depuis lors, parce que le site est classé et protégé, fait savoir "Libération".



Le silence troublant des associations qui manifestaient pour la protection des lieux; l'arrêt des constructions, avait été annoncé dans cette zone.

