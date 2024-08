Fleuve Sénégal en crue : La population de Matam et Bakel sous la menace des inondations Les craintes d'inondation deviennent réalité dans les régions de Matam et Bakel alors que les niveaux d'eau du fleuve Sénégal continuent de grimper dangereusement. Selon Bakary Faty, le Directeur de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau, hier 5 août 2024, la cote d'alerte de 08 mètres est désormais atteinte à Matam, tandis que Bakel fait face à une montée critique à 10,22 mètres.

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Août 2024 à 11:00 | | 0 commentaire(s)|

Avec des débordements potentiels à prévoir dans ces zones, c’est en ce sens que le Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement en appelle à la plus grande vigilance des populations riveraines.



Se voulant rassurant, le gouvernement assure suivre de près la situation et affirme que toutes les mesures préventives sont en place pour atténuer les risques d'inondation dans ces zones sensibles de la Vallée du fleuve Sénégal.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook