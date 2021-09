Fleuve Sénégal: le chavirement d’une pirogue fait 1 mort et 2 disparus

A l’image des accidents de la circulation, les victimes des chavirements de pirogues depuis un certain temps sont nombreuses. Une pirogue a coulé dans la nuit du dimanche au lundi, avec quatre jeunes, dans le fleuve Sénégal dans le département de Bakel.



Selon les informations du journal L'As, seul le conducteur de la pirogue s’est sorti indemne de ce chavirement. Le corps sans vie d’un des trois Dj (animateurs, ndlr) a été retrouvé par les sapeurs-pompiers de Bakel à hauteur du village de Tiyabou. Ses deux camarades sont portés disparus pour le moment.



Les sapeurs-pompiers continuent les recherches afin de retrouver les corps. Ces animateurs avaient embarqué à bord de la pirogue à destination de Diaguili. Selon les témoignages, la pirogue a été déstabilisée par le vent qui accompagnait la forte pluie qui s’est abattue dans la localité.



Contacté par Seneweb, l’adjoint au maire de Bakel regrette ce drame et invite les populations, surtout la jeunesse, à la prudence en ces temps où les pluies sont accompagnées de vents violents. Les recherches se poursuivent pour retrouver les deux autres disparus.

