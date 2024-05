Flop de la rencontre des responsables de l'Apr à Kaolack : L'absence de ses ténors de la région soulève des questions...

En tout cas, cette situation démontre encore une fois le manque d'unité des leaders de l'Apr à Kaolack, ce qui explique d'ailleurs les défaites lors des élections municipales, législatives et la présidentielle. Cette situation ne montre-t-elle pas les limites des apéristes dans le landerneau politique à Kaolack ?



En tout cas, tout laisse à croire que l'Apr est devenue un serpent sans tête. La délégation venue de Dakar et conduite par le Président de l'assemblée nationale, Amadou Mame Diop, a été accueillie par Aissatou Ndiaye Ndiaffate, Mme Awa Guèye et l'ancien ministre Pape Malick Ndour. Le reste a été représenté.



S'agit-il d'un boycott?



Des responsables comme Mariama Sarr, Modou Ndiaye Rahma, Ahmed Youssef Benjelloune, Baba Ndiaye, Adji Mbergane Kanouté, Pape Demba Bitèye, des responsables des départements de Kaolack, Nioro et Guinguinéo ont tous brillé par leur absence.



Cette situation serait-elle due à l'annonce du départ de l'ancien Premier ministre Amadou Ba du parti Apr ?



De toute façon, la mort de l'Apr est annoncée par des responsables comme Malaw Sow de Nioro qui avait tenu un point de presse le week-end dernier pour se prononcer sur la situation de l'Apr à Kaolack. Il faut rappeler que la délégation était composée de Mame Diop, Augustin Tine, Mansour Faye, Luc Sarr, Mamadou Talla, Mamadou Kassé, Seydou Guèye et Abdoulaye Diagne.