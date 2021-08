Floraison de candidature au sein de l’APR: Pape Malick Ndour décortique les enjeux des Locales et appelle à la raison À l’approche des élections locales, les déclarations de candidature fusent de partout au sein des rangs de l’Apr. Une situation très normale, selon Pape Malick Ndour , un des responsables ce parti, par ailleurs Président du Conseil départemental de Guinguineo. « On ne peut pas , empêcher un responsable politique d’avoir des ambitions, mais notre parti dispose d’une instance de décision qui choisira le moment venu les candidats idéals pour chaque localité », souligne-t-il .

Une déclaration confortant la récente circulaire émise par le président de L’APR, macky sall , pour mettre de l’ordre dans leur formation politique , et d’éviter ainsi , le syndrome de 2014 , marqué par la mise en place de plusieurs listes parallèles , ayant causé un dysfonctionnement sans précédent au sein coalition Benno Bokk Yakaar.



Le coordonnateur du PRODAC estime , à cet effet, que « malgré les ambitions politiques , les responsables doivent obligatoirement se conformer aux décisions prises par le président de leur coalition pour éviter toute fissure » .



« Bien vrai que L’APR est la locomotive de la coalition, mais nous sommes avec d’autres partis politiques très forts tels que le PS, l’AFP, le PIT, qui contrôlent des municipalités aussi bien à Dakar que dans le reste du pays », a-t-il martelé.



Sous un autre registre, Monsieur Ndour dénonce , ce qu’il appelle une opposition de “ roubé ” ( saboteur) qui, dit-il, passe tout son temps à dénigrer et à saboter. « Nous avons besoin d’une opposition d’idées mais pas cette forme d’opposition nihiliste dont la seule vocation est de saboter le travail du Chef de l’État », a-t-il conclu.



