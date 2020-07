Foirail: Du nouveau dans l’affaire de l’agression suspecte d’un éleveur !

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Juillet 2020 à 10:26 | | 0 commentaire(s)|

L’histoire de l’agression suspecte d’un éleveur suivie de vol d’un montant de 24 millions FCfa, est pendante devant la justice. Selon "L’As", l’éleveur Ali Diallo à qui on a confié les 24 millions, dit être victime de vol.



Il a porté plainte contre X. Son ami Seydou qui lui avait confié l’argent, a également déposé une plainte contre Ali Diallo, à la Police de Diamaguène.



Après enquête, la Police a déféré au parquet Ali Diallo qui a bénéficié d’une liberté provisoire à cause de sa vieillesse et de son état de santé fragile. Le dossier judiciaire n’est pas encore vidé.



