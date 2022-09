Foncier: Comment Léopold Ngom de Sertem s'est procuré 8000 m2?

Léopold Ngom, Président de Sertem Groupe se serait procuré un terrain de 8000 m2, comment? En attendant une approbation du ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, lui-même qui devrait s'expliquer pour le pourquoi du comment de cette éventuelle approbation.



Dans la même, il y aurait un agent des Impôts et des Domaines qui travaille sur plusieurs dossiers de la Sertem et qui habiterait un immeuble appartenant à la...Sertem.



S'il est annoncé qu'il est en location, d'autres lui prêteraient l'achat dudit immeuble à 600 millions de nos francs, vendu par la...Sertem. N'y aurait pas un conflit d'intérêt si l'on sait que l'agent en question collabore avec ladite structure.