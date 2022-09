Foncier / Sertem de Léopold Ngom: Le terrain de 8000 m2 sera retiré du circuit ( Annulé), ( document)

Suite à l'entrée en possession d'un terrain de 8000 m2 du président du Groupe Sertem, Léopold Ngom, il est certain que le bail dont il dispose ne sera pas approuvé.



Ayant été instruit de faire ses dossiers de passation de service, et en l'absence du Président de la République, Macky Sall du pays, une tierce personne en a profité pour lui faire le bail.



Pour ceux qui sont très au fait des démarches foncières, le bail (voir document ) publié est incomplet, d'autant qu'il manque une 3eme signature, celle d'un certain Lo du ministère des Finances qui est en retraite.



Sertem de Léopold Ngom et Taslim doivent justifier pourquoi ils ont ce bail aux yeux de l’opinion.