Fonction publique: Macky Sall veut inculquer ‘’la culture de l’Etat’’ aux futures recrues Une formation spéciale sera donnée aux futurs fonctionnaires, pour leur inculquer la culture de l’Etat. C’est ce qu’a déclaré, ce lundi, le chef de l’Etat Macky Sall, lors du lancement officiel du Programme d’appui à la modernisation de l’administration (Pama), à Diamniadio.

« Je vais prendre une mesure exigeant la formation des nouvelles recrues de l’administration, avant leur recrutement définitif. Il s’agira de leur inculquer la culture de l’Etat, de l’éthique et de la déontologie.



Ces recrues seront initiées aux fondamentaux de l’administration pendant trois semaines. Dans un monde en mutation continue et de globalisation qui accentue la compétition internationale, il est primordial de consolider en permanence l’amélioration d’une gestion publique et l’existence de performance de l’administration », a dit le président de la République.

