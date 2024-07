Fonction publique sénégalaise : Baisse de 1,8% des salaires entre mars et avril 2024

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Juillet 2024 à 15:16 | | 0 commentaire(s)|

Par rapport au mois d’avril 2023, les salaires dans la fonction publique sénégalaise connaissent une hausse de 8,5%. Ils sont passés de 105,9 milliards de francs Cfa en avril 2023 à 114,9 milliards de francs Cfa en avril 2024.



Quant aux frais d’hospitalisation et à l’effectif du personnel de la fonction publique, ils ont quasiment stagné sur la période. En ce sens, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) renseigne que les frais d’hospitalisation s’élèvent à 1,1 milliard de franc Cfa en mars comme en avril 2O24.



Par rapport au mois d’avril 2023 durant lequel les frais d’hospitalisation s’élevaient à 1,8 milliard de franc Cfa, il est enregistré une baisse de 38,3%.



Concernant l’effectif du personnel de la fonction publique, le nombre d’agents passe de 181 222 en mars à 181 301 au mois sous revue. Par rapport au mois d’avril 2023 où le nombre d’agents était de 169 210, il est relevé une augmentation de 7,1%.



Bassirou MBAYE





Source : En avril 2024, les salaires dans la fonction publique ont diminué de 1,8% par rapport au mois précédent. Les salaires sont passés de 117,1 milliards de francs Cfa au mois de mars contre 114,9 milliards de francs Cfa en avril.Source : https://www.lejecos.com/Fonction-publique-senegala...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook