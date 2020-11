Fonction publique sénégalaise : L’effectif du personnel en hausse de 0,1% en août dernier

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Novembre 2020

L’effectif de la fonction publique sénégalaise a enregistré une hausse de 0,1% en variation mensuelle. En effet, selon l’Ansd, le nombre d’agents est passé de 151 326 au mois de juillet à 151 410 en août. Par rapport au même mois de l’année 2019 où le nombre d’agents de la fonction publique sénégalaise était de 144 405, il est relevé également une hausse de 4,9%.



En ce qui concerne les salaires dans la fonction publique, il est noté une baisse de 0,7% au mois d’août dernier, en passant de 69,1 milliards de francs Cfa au mois de juillet à 68,6 milliards au mois sous revue. Comparés à ceux du mois d’août 2019 (60,4 milliards Cfa), l’agence fait ressortir une augmentation de 13,5%.



Par ailleurs, pour ce qui est des frais d’hospitalisation, l’Ansd fait savoir qu’ils ont enregistré une baisse de 9,4% en variation mensuelle, en passant de 0,9 milliard de francs Cfa au mois de juillet à 0,8 milliard en août 2020. Par rapport à même période de l’année 2019 où les frais d’hospitalisation au niveau de la fonction publique sénégalaise étaient évalués à 0,1 milliard de francs Cfa, l’Ansd relève enfin une importante progression de 1167,4%.

Bassirou MBAYE





