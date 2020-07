Fonds Covid-19 de la Sodav : Le paiement pour les 7 902 bénéficiaires a démarré

Après de nombreuses discussions, les artistes affiliés à la Société sénégalaise du droit d’auteur et droits voisins (Sodav) se sont finalement mis d’accord sur le modèle de distribution du milliard de francs Cfa mis à leur disposition dans le cadre du fonds de soutien aux arts et à la culture, informe LeQuotidien.



Selon une note d’information de la Sodav, les différentes parties sont finalement tombées d’accord sur un partage égalitaire à l’issue duquel chaque ayant droit recevra 126 mille 550 francs Cfa. La société annonce le démarrage du paiement pour les 7 902 bénéficiaires ce mardi à Dakar, Mbour, Kaolack et Ziguinchor.



Dans le détail, il s’agit de 339 bénéficiaires dans le secteur audiovisuel-dramatique, 252 bénéficiaires dans le secteur radiophonique. Dans le domaine littéraire, ils sont 225 bénéficiaires, 993 pré-adhérents, 5 747 pour la musique et 346 pour les arts visuels. Il faut dire que depuis quelques semaines, la distribution des fonds n’avait pu se faire. En cause, une divergence d’opinions entre les bénéficiaires. Certains estimant qu’il ne fallait pas procéder à une répartition égalitaire.



