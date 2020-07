Fonds Force Covid - 19 - Déjà 533 milliards 100 millions F CFA dépensés Le ministre des Finances Abdoulaye Daouda Diallo a, indiqué et montré les montants dépensés dans le cadre du Fonds Force Covid-19 et plus de la moitié des 1000 milliards annoncés a été dépensée.

Le ministre a indiqué que 332,13 milliards de F CFA ont été décaissés sur un montant décaissable de 526, 13 milliards F CFA (hors dépenses fiscales), soit un pourcentage de 63,1, à la date du 17 juin 2020.

Pour le secteur de la santé (malades de la Covid-19, personnel médical), 42,6 milliards F CFA ont été dépensés sur son budget de 77,8 milliards F CFA.

Pour le renforcement de la résilience sociale des populations, 73,16 milliards ont été décaissés sur les 103 milliards F CFA prévus.

86,1 milliards F CFA sont payés au BTP et sphères ministérielles. 42 milliards F CFA pour le payement d'arriérés de frais de location pour les bâtiments à usage de bureau.



