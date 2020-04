Fonds Force Covid-19- Dunker à contrario: Babacar Ndiaye et Baba Tandian, figures du basket sénégalais Dans un entretien accordé au Journal « Le Quotidien », le président de la Fédération sénégalaise de basket, Me Babacar Ndiaye, a réclamé la part du Sport dans les fonds de la Force Covid-19. Une demande qui indigne le président de Saint-Louis Basket Club (Slbc), Baba Tandian. Pour lui, l’heure n’est pas à une demande d’aide pour les sportifs, mais plutôt à l’association des forces pour éradiquer un ennemi commun : le coronavirus, qui a déjà fait 50 000 morts et 1 million de malades dans le monde.

« Peut-être que dans la solution globale avec le fonds d’aide sur le coronavirus, le sport aura sa part. Mais la Fédération, en tant que telle, n’est pas en mesure, ça aussi il faut le dire, de subventionner les clubs. Mais le Président (Macky Sall) a prévu un fonds de 1 000 milliards Cfa pour aider les secteurs de l’activité économique et on espère que le sport aura sa part dans ce budget ». Ce sont les propos du président Me Babacar Ndiaye qui ont révolté l’ancien de la Fédération sénégalaise de basket, Baba Tandian. Et, pour porter la réplique, il n’y va pas avec le dos de la cuillère.



« C’est incroyable. Comment Me Babacar Ndiaye peut-il demander de l’argent des 1 000 milliards du Covid-19 ? Pour ma part, je suis sidéré. Il demande cet argent pour qui ? Le sport est un jeu de plaisir. Rien à voir avec la difficulté des entreprises avec des salariés. En plus, quand il donne l’exemple des pères de famille qui gagnent leur vie grâce au Basketball, je m’inscris en faux contre cette affirmation. Car, les officiels de tables gagnent autour de 5 000 FCFA, en plus, le Basket ne se joue pas 12 mois sur 12 », a-t-il précisé à Senego.



Et d’ajouter : « Je ne peux pas comprendre qu’il demande de l’argent des fonds de la Force Covid19, au moment où d’autres sportifs font des dons pour venir en aide aux populations en cette période de guerre sanitaire. En tant que président du club (Slbc), j’ai dépensé 32 millions, dont 7 pour la ville de Saint-Louis, ce que je trouve insuffisant d’ailleurs. Mais que les sportifs prennent leurs parts dans les 1 000 milliards réservés aux populations démunies, c’est juste scandaleux ! », a renchéri Baba Tandian.



Pour rappel, un fonds de solidarité nationale de 1 000 milliards de francs CFA a été mis en place par le Président Macky Sall, pour atténuer les difficultés économiques engendrées par la pandémie de coronavirus.

