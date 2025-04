Fonds Force Covid -19 : Le monde du Basket veut la lumière sur les 205 millions alloués à la FSBB

« Le scandale des fonds Force Covid-19 a mis en lumière une vérité douloureuse. Des ressources destinées à soulager les souffrances des Sénégalais en pleine pandémie ont été détournées



Mais alors que des familles peinaient à mettre du pain sur la table, alors que des clubs sportifs risquaient de fermer leurs portes, certains ont vu dans cette tragédie une occasion de s’enrichir.



La Convergence pour le Renouveau du Basket-ball Sénégalais (CRBS) n’a cessé de dénoncer les pratiques douteuses de la FSBB sous la présidence de Me Babacar Ndiaye. Depuis son arrivée à la tête de la fédération, la gestion du basketball sénégalais est critiquée pour son manque de transparence.



Aujourd’hui, le rapport de la Cour des comptes vient confirmer ces soupçons sur l’utilisation des 205 millions de francs CFA alloués à la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) dans le cadre du Fonds Force Covid-19.



Sur ces 205 millions, 140 millions restent sans la moindre justification. Pas une facture, pas un reçu, rien. On sait que 50 millions ont été versés en deux chèques (n°746139 et n°746141, de 25 millions chacun) à Mamadou Ngom Niang, l’ancien Directeur de l’administration générale et de l’équipement (DAGE) du ministère des Sports. Mais le reste ? Où est-il passé ? Et pourquoi manque-t-il un chèque, le n°746140 ? À qui a profité cet argent ?



Pire encore, Mamadou Ndiaye, 3e vice-président de la FSBB, affirme qu’il n’a jamais été informé de l’existence de ces 205 millions. Comment un haut responsable peut-il être tenu à l’écart d’une somme aussi importante ? Cela dépasse l’entendement.



Et les clubs, eux, qu’ont-ils reçu ?. En tant que président du Saint-Louis Basket Club (SLBC) à l’époque, je peux le dire haut et fort : pas un franc n’est arrivé dans les caisses de notre club.



Me Babacar Ndiaye, vous ne pouvez pas rester silencieux. Vous devez répondre, non seulement à la justice, mais à tout le peuple sénégalais. Nous voulons des preuves concrètes :



- Les relevés bancaires des comptes UBA et BNDE de la FSBB, pour voir où est passé chaque franc.

- Les justificatifs des dépenses soi-disant effectuées, pour expliquer les 140 millions manquants.

- Une explication claire sur l’utilisation des 205 millions, y compris sur les chèques remis à l’ancien DAGE et sur l’absence de redistribution aux clubs comme le SLBC.



Me Babacar Ndiaye, vous, qui êtes à la tête de la Fédération de basket, vous devez nous dire ce qui s’est passé avec ces 205 millions. Pensez à tous les clubs qui ont lutté pour survivre. Vous ne pouvez pas rester silencieux. »



Baba Tandian

Ancien président de la FSBB