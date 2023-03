Fonds Force Covid-19 / Soupçons : Le grand apport de l’audition d’Abdoul Aziz Mbaye, Marième Ba et les personnes entendues Au ministère de la Communication, le procureur a indiqué que des actes d’enquête ont été menés cette semaine, parce que cité sur des soupçons qui pesaient sur certaines personnes. Selon le procureur Ibrahima Bakhoum sur le Fonds Force Covid-19, il a été noté un grand apport de l’audition d’Abdoul Aziz Mbaye, Marième Ba et les personnes entendues.

L’audition d’Abdoul Aziz Mbaye, de Marième Bâ, à ce ministère, a été d’un grand apport dans l’enquête menée. Au ministère du Commerce où des ministères attributaires de marché de la Force Covid-19, Alassane Dicko, Cheikh Tidiane Gaye, Cheikh Tidiane Thiam, ont été entendus.



Le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants n’a pas échappé à la règle. Des investigations ont permis d’entendre, tour à tour, Mme Fatou Finetou Bâ, commerçante, Oumar Kâ, employé de commerce et Me Djiby Diakhaté. Même cas de figure au ministère du Développement communautaire.



Des fournisseurs et prestataires de services ont été entendus. C’est le cas de Hachim Réane, M. Achem, Mamadou Ngom Niang. D’autres comme Mme Suzanne Lô, Dage du ministère du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises, a aussi répondu aux enquêteurs.



