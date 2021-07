Fonds "Force Covid": Les Ministères du Commerce et de la Communication, la bamboula au coeur Les ministères de la Communication et du Commerce sont cités dans le cadre des Fonds de Force Covid avec des "dépenses troublantes" selon Libération.

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Juillet 2021

Le journal évoque le ministre Abdoulaye Diop, la "presse traditionnelle" et l'enveloppe supposée de 333 millions de francs CFA.



Mamadou Ibra Kane, président du Cdeps fait savoir: "les chiffres annoncés sont inconnus du patronat de la presse".



Pour le Ministère du Commerce et des pme, le fournisseur Azkhar confectionne des supports de com' d'une valeur de 48,3 millions, vend des tricycles (51,8 millions) et "renforce les capacités des organisations féminines" pour 29,5 millions F CFA.



Mouhamadou Sarr empoche dix (10) millions pour une..."campagne de communication sur les denrées de première nécessité", révèle le journal.

