Fonds Impact Teranga Tech Incub : Un Soutien Innovant pour les Entrepreneurs Sénégalais Dakar, 16 août 2024 – L'Ambassade de France au Sénégal, en partenariat avec CONCREE, a annoncé le financement de quatre entrepreneurs sénégalais grâce à leur nouveau dispositif de soutien financier, le Fonds Impact Teranga Tech Incub (TTI). Ce fonds, conçu pour accompagner les entreprises à fort impact social et environnemental, s'inscrit dans une série d'initiatives visant à dynamiser l'écosystème entrepreneurial au Sénégal.



Un Fonds au Service de l'Innovation et de l'Impact Social



Avec une enveloppe de plus de 130 millions de FCFA sur trois ans, le Fonds Impact Teranga Tech Incub se distingue par son approche unique : offrir un prêt d'honneur, sans intérêt ni garantie, aux entrepreneurs sélectionnés. Les montants alloués varient entre 2 et 10 millions de francs CFA, avec des conditions de remboursement souples, échelonnées sur 12 à 15 mois. Cette initiative reflète l'engagement de l'Ambassade de France à soutenir les entreprises locales tout en favorisant un développement durable et inclusif.



Quatre Entrepreneurs à l'Honneur



Le premier appel à candidatures, lancé en mai 2024, a rencontré un succès retentissant, attirant plus de 250 dossiers. Parmi ceux-ci, 63% provenaient du secteur de l’agriculture, 12% de l'éducation, et 8% de la gestion des déchets. Après un processus de sélection rigoureux, quatre entrepreneurs se sont démarqués et ont été choisis pour bénéficier de ce soutien financier :



SASSOUMANE : Dirigée par Sidy AIDARA, cette entreprise évolue dans le secteur des cosmétiques, offrant des produits innovants et respectueux de l'environnement.

SUNU EDUCATION GROUP : Sous la direction de Nogaye MBAYE, cette entreprise révolutionne le secteur de l'éducation avec des solutions pédagogiques adaptées aux besoins locaux.

AQUAKOM : Pilotée par Seydina Ababacar Sadikhe Thiaw, cette entreprise se spécialise dans la pisciculture, contribuant à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois.

AMRA : Maria Alhamdou dirige cette entreprise qui combine expertise vétérinaire et gestion des déchets agro-pastoraux, apportant des solutions durables au secteur agricole.

Un Nouvel Appel à Candidatures Ouvert



Fort de ce premier succès, le Fonds Impact Teranga Tech Incub lance un nouvel appel à candidatures. Les entrepreneurs sénégalais avec des projets à fort impact social ou environnemental sont invités à soumettre leurs dossiers avant le 22 septembre 2024 sur le site fonds-tti.com. C'est une opportunité exceptionnelle pour les jeunes entrepreneurs de bénéficier d'un soutien financier et d'un accompagnement de qualité pour faire évoluer leurs projets.



