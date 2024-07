Fonds commun de titrisation de créances : KF Titrisation et Nsia Banque CI lancent avec succès le « Fctc Croissance »

Selon un communiqué de presse, KF Titrisation et Nsia Banque CI ont procédé, en date du 5 juillet 2024, à la constitution du Fctc Croissance et de son compartiment Fctc Croissance Atlantique 6.20% 2024-2029, Fonds commun de titrisation de créances dédié à l’acquisition de créances bancaires nées dans le cadre des activités de financement du Groupe Banque Atlantique. Cette acquisition, explique-t-on, est financée par le produit de l’émission d’obligations destinées aux investisseurs du marché financier régional et portant les caractéristiques ci-après :



Cette opération menée avec le concours d’un consortium composé de KF Titrisation (« Société de gestion du Fctc Croissance »), Sgi Atlantique Finance (« Arrangeur & Chef de file ») et Nsia Banque CI (« Dépositaire du Fctc Croissance ») marque une étape importante dans le développement du marché financier régional et permettra aux filiales du Groupe Banque Atlantique (Les « Cédants ») d’augmenter leur capacité de financement afin de répondre à la forte demande de crédit en provenance de leurs économies respectives. Après un lancement réussi du Fctc Sonatel en janvier 2024, KF Titrisation boucle avec succès cette seconde opération en moins de six (6) mois. Une performance qui témoigne de l’empreinte de KF Titrisation dans l’écosystème financier sous régional en tant qu’acteur majeur et de premier rang qui apporte une valeur ajoutée certaine dans la stratégie de diversification des sources de financement des différents acteurs de l’économie à travers des structurations innovantes et adaptées avec l’instrument de la titrisation et ce, dans un contexte de marché particulièrement difficile.



KF Titrisation est une Société de gestion de fonds communs de titrisation de créances (Fctc) agréée par l'Autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine (Amf-Umoa) sous le numéro SG-FCTC/2021-01. KF Titrisation intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la titrisation, fournissant des services de conseil financier, de structuration, d'arrangement, de gestion et d'administration de FCTC. KF Titrisation opère dans les huit (8) pays membres de la zone de l'Uemoa: Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Ses membres sont des spécialistes chevronnés avec une expérience locale et internationale avérée. L'équipe combine un historique de réussite dans l'arrangement d'opérations de finance structurée ainsi que la mobilisation de fonds sur les marchés locaux et internationaux. KF Titrisation est un partenaire dévoué qui met son expertise au service des investisseurs et des promoteurs pour la réalisation optimale de leurs différents projets.



