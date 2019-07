Fonds de Concours et de Dotation: 90 milliards de FCfa versés aux Mairies

Les Fonds de Concours et les fonds de dotation sont versés dans les caisses des Communes et des départements. Ces fonds sont d’un montant de 90 milliards de FCfa. Les bénéficiaires, d’après Mbaye Dione sur la RFM, peuvent alors utiliser ces fonds en rapport avec leurs projets dans les différentes communes et différents départements.



Mbaye Dione a indiqué que certaines communes avaient de véritables problèmes pour faire des activités. Mais, il n’y a plus d’excuse, les Maires peuvent maintenant travailler.

