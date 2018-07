Fonds de campagne: Idrissa Seck mise sur le duo Abdourahmane Diouf et Aly Saleh Diop

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Juillet 2018

Le Secrétariat National (SN) du parti Rewmi s’est réuni sous la présidence de M. Idrissa SECK et a examiné entre autres sujets, la vie du parti.



A cet effet, il a été décidé de la nomination de " Dr. Abdourahmane Diouf et Aly Saleh Diop à la coprésidence de la commission chargée de la collecte de fonds, au Sénégal et dans la Diaspora, pour le financement de la campagne du candidat Idrissa SECK et Daouda Ba et Manel Fall ainsi que la Soeur Garmi Fall, porte-parole adjoints du parti Rewmi", renseigne le communiqué.



Selon le document, « le Président du parti M. Idrissa SECK a informé le SN de la tournée internationale qu’il effectuera dans certains pays en Europe, en Afrique et en Amérique ».



« Le SN s’est félicité du travail remarquable fait par le secrétaire général du Parti et le secrétaire chargé des relations extérieures au 200e comité exécutif de l’Internationale libérale et a mis en place une commission préparatoire du congrès prévu à Dakar au mois de novembre. Le SN félicite le frère Yankhoba Diattara pour le démarrage des travaux de structuration du Parti sur l’ensemble du territoire électoral, incluant les 552 communes du Sénégal et les 43 pays étrangers où réside et vote la diaspora sénégalaise », note le texte.



« Le frère Babacar Mar, Secrétaire national chargé de la communication digitale, le frère Ass Babacar Guèye, secrétaire national chargé des élections le frère Mory Guèye, secrétaire national chargé de la jeunesse et la Soeur Penda Ndao, secrétaire nationale chargée de la jeunesse féminine ont également été félicités pour le travail qu’ils sont en train d’abattre sur le terrain, dans le cadre de l’animation du Parti », ajoute le communiqué.









