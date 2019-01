Fonds de campagne pour la Présidentielle 2019: Macky Sall décaisse plus de 3 milliards

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) n’a pas lésiné sur les moyens pour rempiler à la magistrature suprême.



Le Président Macky Sall a décaissé plus de 3,342 milliards pour financer sa campagne électorale. Il a alloué à chaque commune, 6 millions Fcfa, compte non tenu des fonds destinés aux sous-coalitions et aux individualités, informe le quotidien L’As.

