Fonds de riposte au Covid-19 : Macky demande à ses ministres de contribuer Après avoir annoncé, hier, en réunion du conseil des ministres, la création d'une Cellule nationale de crise et d'un Fonds de Riposte et de Solidarité contre les effets du COVID- 19 (FORCE-COVID-19), le président Macky Sall, a demandé à ses ministres de donner l’exemple en contribuant, chacun à hauteur d’un million de francs. Il a aussi remercié tous les sénégalais qui ont contribué dans la lutte contre le Covid-19.

