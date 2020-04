Fonds de riposte contre le Covid-19: L'Etat du Sénégal a collecté à ce jour, 320 milliards FCfa

320 milliards de FCFA. Tel est le montant mobilisé à ce jour par le gouvernement du Sénégal pour faire face à la pandémie du Covid-19 au Sénégal. L’information est livrée par le ministre de l’Économie et du Plan, Amadou Hott, à l’occasion d’une webinar organisée avec Irène Mingasson, Ambassadrice de l’Union européenne au Sénégal, pour présenter les détails de l’appui budgétaire de 130 millions d’euros (environ 85 milliards FCFA) de l’UE au Gouvernement du Sénégal, dans le cadre de la riposte contre le Covid-19.



« Ce qui est déjà mobilisé, c’est le financement que le FMI a accordé, 266 milliards FCFA, la Banque mondiale qui a déjà payé les 13 milliards FCFA, on attend à peu près 135 milliards de plus un peu plus tard, la BOAD a mis également 15 milliards FCFA, les bonnes volontés et le secteur privé, ont contribué pour 15 milliards FCFA à peu près, nous avons également le Luxembourg qui a déjà versé une partie, autour de 3 milliards FCFA. Pour l’Union européenne, 13 millions d’euros (8,5 milliards FCFA) vont être versés incessamment, une partie des 130 millions d’euros en appui budgétaire, peut-être cette semaine », informe Amadou Hott.



Le ministre de l’Economie et du Plan d'ajouter : « Nous avons les autres partenaires tels que la BID qui est en train de finaliser son appui total de 98 milliards FCFA et l’appui de la BID sera dédié essentiellement à l’achat de matériel de santé, mais également de vivres. On ne va pas inclure ce montant puisque ce n’est pas encore effectif, mais on s’attend à ce que cela soit prêt d’ici la fin de la semaine ou à la semaine prochaine au plus tard. Si on fait le compte aujourd’hui, on est à, à peu près, 321 milliards F CFA. Pour les appuis budgétaires, certaines institutions le font directement au Trésor, mais tout est comptabilisé dans le FORCE Covid-19 ».