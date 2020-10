Fonds vert climat - Participation de Macky Sall à la conférence le 14 octobre prochain Le chef de l’Etat a annoncé sa participation à la conférence en ligne du Fonds vert pour le climat prévue le 14 octobre. «Je

participerai le 14 octobre prochain à la conférence en ligne du Fonds vert pour le climat pour discuter des pistes possibles pour une relance post #Covid19 respectueuse de la planète. #GPIC2020», a tweeté Macky Sall.

Le Fonds Vert Climat est un mécanisme financier mis en place par la Convention Cadre des Nations unies sur les changements climatiques (Ccnucc) pour accompagner l’Accord de Paris visant à financer la transition des pays en développement. Il a pour objectifs de limiter ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les pays en développement et d’aider les communautés vulnérables à s’adapter aux impacts déjà ressentis des changements climatiques.



Le Fvc entend apporter une contribution ambitieuse à la réalisation des objectifs d’atténuation et d’adaptation de la

Communauté internationale, dans le but de maintenir l’élévation moyenne de la température de la planète en dessous de 2 °C. Ainsi un engagement financier des pays développés à hauteur de 100 milliards de dollars était attendu en 2020, à partir des sources publiques et privées pour le financement des projets d’atténuation et d’adaptation dans les pays en développement.

