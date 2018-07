Foot – La France a caché un grand secret sur Mbappé lors de la fin de la Coupe du Monde ! SUNUBUZZ – Fraîchement champion du monde et élu meilleur jeune joueur de la compétition, Kylian Mbappé n’a pas à se plaindre. Pourtant, une blessure aurait pu ternir le Mondial du jeune français.

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Juillet 2018 à 17:05 | | 0 commentaire(s)|

Le journal L’Equipe révèle en effet que l’attaquant parisien a ressenti des douleurs au dos la veille de la demi-finale face aux Belges d’Eden Hazard. Alors qu’il réalisait de très belles performances, sa Coupe du monde aurait pu s’arrêter là. Suite à un mouvement anodin, le jeune joueur se serait bloqué trois vertèbres.

Mais il a continué à s’entraîner, parfois à l’écart, et les Français ont tout fait pour que cette information ne soit pas divulguée. Cette douleur n’a finalement pas empêché Kylian Mbappé de donner successivement le tournis aux défenseurs belges et croates, s’offrant même un but en finale de Coupe du monde.



Auteur d’un Mondial presque parfait à 19 ans, le buteur originaire de Bondy prend peu à peu une place importante dans le monde du football. Cette blessure passée sous silence et que personne n’a pu détecter, force toujours un peu plus l’admiration.











Ohmygoal



