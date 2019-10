Foot Ligue 1: L'OM bat Strasbourg au stade Vélodrome et se classe 5e L'Olympique de Marseille a mis fin hier, à une série de matches sans succès en dominant son adversaire du jour, Strasbourg lors de cette 10e journée. Avec cette victoire, elle se classe 5e du classement et Strasbourg est lanterne rouge .

L'Olympique de Marseille 10e de la ligue1, a fait une série de quatre matches sans succès, soldés par une défaite et de trois nuls avant de rencontrer Strasbourg, 19e. Avec cette victoire face aux strasbourgeois, par 2 buts à 0 au stade Vélodrome, elle se classe désormais 5e.



Les buteurs de la rencontre sont Boubacar Camara, but inscrit après seulement deux minutes et quatre secondes de jeu et un autre de Kevin Trotman sur penalty. Les strasbourgeois occupent la dernière place.

