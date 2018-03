Foot, religion, prières, alcool : Les confessions de Sadio Mané

Croyant et pratiquant, Sadio Mané l’est. Et il tient à ce que tout le monde le sache. Le haut niveau ne lui a pas fait prendre de mauvaises habitudes. Au contraire.



“La religion est plus importante pour moi que tout. Je respecte les règles de l’islam et je prie cinq fois par jour, toujours et je ne bois pas d’alcool», confie-t-il dans un entretien avec le site fr.starafrica.com.



Son succès chez les Reds de Liverpool ne peut pas être un frein à la pratique de sa religion, fait-il savoir. «Le succès ne me monte pas la tête. Non. Moi j’ai toujours voulu devenir footballeur et j’ai été élevé correctement. Mes parents sont très fiers du fait que je suis devenu un footballeur professionnel”.



D’ailleurs, à Liverpool, les dirigeants du club lui ont aménagé une salle pour qu’il puisse s’acquitter de ses 5 prières quotidiennes conformément à son souhait.











igfm