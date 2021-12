Football - 3e journée Ligue 1: Les Samba Linguère ratent l'occasion de vaincre le signe indien devant Génération Foot Le match phare de cette 3e journée de Ligue 1 jouée à Saint-Louis, entre la Linguere et les académiciens de Génération Foot, n'a manqué que de buts. Mais il y avait de l'affluence,de l'ambiance et du spectacle au stade Mawade Wade.



L'une des attractions de la troisième journée du championnat national de football professionnel, n'a pas connu de vainqueur. Samba Linguère et Grenats de GF, se sont quittés dos à dos, dans un match épique et âprement disputé ce dimanche dans l'enceinte du stade Mawade Wade de Saint-Louis.



L'opposition de style et surtout la bataille tactique étaient au rendez vous de cette rencontre de haute facture. Les académiciens fidèles à leur philosophie, jeu de déséquilibre et surtout de possession, ont été empêchés d'asseoir leur jeu dans le dernier tiers de l'équipe adverse, à cause d'un bon dispositif tactique de la Linguère. Mieux, les actions et situations les plus dangereuses étaient du côté des saint-louisiens, qui ont bénéficié de neuf cornets dans cette partie. N'eût été leur manque de réalisme, ils auraient pu gagner le match.



L'équipe de Saint-Louis a pu également arrêter l'hémorragie face aux pensionnaires de Déni, qui sortaient de victoires probantes lors des précédentes rencontres. L'autre point positif, c'est la série d'invincibilité à domicile qui continue, les locaux restant toujours solides à la maison même s'ils n'ont pas profité de l'occasion pour vaincre définitivement le signe indien devant l'équipe de Déni Biram Ndao. Mais tout de même il y a un bon point de pris avant le déplacement, la semaine prochaine, dans la région du Sud, pour en découdre avec le Casa Sports.











Adama Sall (Saint-Louis)



