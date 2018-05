Football: 5 records que Messi et Ronaldo ne pourront jamais battre Les légendes du football Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont des détenteurs de records, mais il existe des records fous que les deux superstars ne pourront jamais battre. Heureusement, ils ne sont pas tous honorables

Voici donc 5 records qui restent toujours hors de leur portée:

1. Record du carton rouge le plus rapide L’attaquant du Celtic Cross Farm Park, Lee Todd, détient le record du carton rouge le plus rapide de l’histoire. En 2000 en Angleterre, il a été expulsé deux secondes après le coup d’envoi pour avoir utilisé un langage grossier.

2. Record de buts contre son camp en un match Les buts contre son camp sont parmi les faits de jeu les plus cruels du football et il serait difficile voire impossible de voir Messi ou Ronaldo défendre et marquer trois buts contre son camp en un seul match. En 1995, Stan Van Den Buys a marqué trois buts contre son camp lors du match de Jupiler League opposant son club, Germinal Ekeren à Anderlecht.

3. Record du plus grand nombre de buts par un joueur en un match Le record du plus grand nombre de buts marqués par un seul joueurs lors d’un match est détenu par Archie Thompson. En avril 2001 lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde 2002, l’Australien a marqué 13 buts contre les Samoa américaines. Le match s’était achevé sur un score de 31-0.

4. Record du plus grand nombre de but par un joueur au mondial Just Fontaine a marqué 13 buts lors de la Coupe du Monde 1958, record jamais battu. L’ancien attaquant est devenu le meilleur buteur en un seul Mondial.

5. Record du plus grand nombre de cartons jaunes en une saison Mark Hughes, Lee Cattermole Paul Ince et Robbie Savage ont tous reçu 14 cartons jaunes en une saison de Premier League.

