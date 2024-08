Football : Aliou Cissé se prépare à un duel âpre face à un Burkina Faso "difficile à manœuvrer" Lors d’une conférence de presse tenue pour dévoiler la liste des 26 joueurs retenus pour ces deux rencontres, Cissé a qualifié le Burkina Faso d’adversaire "difficile à manœuvrer", prévoyant un match compliqué face à cette équipe. "La dernière fois que nous avons affronté le Burkina Faso, cela s'est soldé par un nul vierge lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 à Dakar. Il y a également eu la demi-finale de la CAN 2021 au Cameroun. Ce sera une rencontre difficile", a-t-il rappelé.

D’après l’APS, le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, a exprimé ses attentes concernant la double confrontation contre le Burkina Faso et le Burundi dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025.



Les Lions recevront les Étalons du Burkina Faso à Dakar, le 6 septembre, avant de se rendre à Lilongwe au Malawi pour affronter le Burundi trois jours plus tard.



Mais malgré le calendrier serré, Cissé a affirmé que son équipe sera prête : "Nous débutons le rassemblement lundi, jouons vendredi, puis devons voyager deux jours après. Ce sont des éliminatoires complexes contre deux adversaires de taille".



Évoquant plus en détail les forces du Burkina Faso, Cissé a souligné la qualité de leur effectif, en le comparant à celui de la République démocratique du Congo : "Le Burkina Faso a une très bonne équipe, composée de joueurs talentueux évoluant en Europe. Bien que la génération de Bertrand Traoré soit passée, je m'attends à un match difficile".



Concernant le Burundi, Aliou Cissé a noté les progrès récents de cette équipe et a insisté sur l'importance de rester concentrés pour engranger les six points en jeu sur les deux matchs.



"Nous devons débuter ces éliminatoires par une victoire, surtout à domicile. Le Burkina Faso mérite notre respect, mais nous avons les arguments pour remporter cette rencontre", a-t-il affirmé.



En plus du Sénégal, du Burkina Faso et du Burundi, le groupe L des éliminatoires de la CAN 2025 comprend également le Malawi. Rappelle l'agence de presse.



