Football-Angleterre : Altercation Salah-Klopp, l'Égyptien alimente la crise à Liverpool ! iGFM Liverpool, une équipe autrefois au sommet de la Premier League, fait face à une série de défaites et de contre-performances qui ont mis en péril ses espoirs de titre.

Après une défaite dévastatrice contre Everton, les Reds se sont retrouvés dans une situation critique, leurs espoirs de remporter le championnat s’amenuisant à chaque rencontre. Leur match contre West Ham, qui s’est soldé par un match nul 2-2, a été le dernier clou dans le cercueil de leurs ambitions.



Une situation désespérée



Avec un retard d’un point sur Manchester City et deux sur Arsenal, Liverpool se trouve dans une position désespérée. Malgré le fait qu’il leur reste quelques matchs, les chances de rattraper leurs rivaux sont minces, voire inexistantes. Cette série de mauvais résultats a non seulement mis fin à leurs espoirs de titre en Premier League, mais a également compromis leurs parcours dans d’autres compétitions, y compris la Ligue Europa et la FA Cup.



Tension entre Klopp et Salah



La tension au sein de l’équipe est palpable, en particulier entre l’entraîneur Jürgen Klopp et la star égyptienne Mohamed Salah. Lors du match contre West Ham, une scène captivante s’est déroulée à l’entrée du terrain. Alors que le match semblait se diriger vers un match nul, Klopp a tenté d’apporter des changements en envoyant Salah sur le terrain. Cependant, des rapports suggèrent que Salah n’était pas satisfait de cette décision et que des échanges houleux ont eu lieu entre lui et Klopp.



L’incident ne s’est pas arrêté là. Après le coup de sifflet final, alors que les journalistes cherchaient à obtenir la réaction de Salah dans la zone mixte, l’attaquant égyptien a déclaré de manière cryptique : “Si je parle, il y aura le feu.”



Cette déclaration en dit long sur la tension qui règne dans l’équipe et sur les frustrations de Salah. Malgré les efforts de Klopp pour calmer la situation en déclarant que l’incident était clos, il est évident que les tensions persistent.



