Football / Après sa sanction: Pape Guèye affiche la sérénité

Le milieu de terrain sénégalais et champion d’Afrique Pape Guèye, s’est prononcé sur sa sanction en mi-janvier lors de la CAN. Il était devant la presse avec son club Marseille, pour le compte de la Conférence League.



« Je ne vais pas trop en parler. Je suis bien entouré, je suis très fort mentalement, ça ne m’a pas trop déstabilisé. Je suis concentré », a annoncé Pape Gueye



A retenir, c’est suite à un désaccord entre l’OM et Watford à propos d’un pré-contrat signé par les Hornets, que le Sénégalais a été sanctionné, avant que le tribunal arbitral n’intervienne.