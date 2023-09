Football : Avec un but de Sadio Mané, Al Nassr étrille Al Hazem Al Nassr a enchaîné avec une nouvelle victoire le samedi dernier face à Al Hazem. Avec un but de Sadio Mané, les « Jaunes » ont infligé une « manita » à l’équipe hôte.

Quatre jours après avoir explosé Al Shabab (4-0), Al Nassr continué sur sa très bonne dynamique en championnat grâce à sa victoire (1-5) sur la pelouse d’Al Hazem et poursuit ainsi sa remontée au classement et se retrouve 6e de Saudi Pro League.



Selon Wiwsport qui partage l’info, Sadio Mané en est déjà à son 5e but avec le club Jaune et Bleu depuis son arrivée.



