Football-CAN – Jour 2 : le Nigeria, l’Égypte et le Ghana entrent en lice ce dimanche Au lendemain de l’ouverture de la CAN 2024 et l’entrée en lice réussie de la Côte d’Ivoire, la compétition monte en intensité, dimanche, avec trois matches au programme. Notamment l’Égypte de Mohamed Salah, qui veut enfin briller, et le Ghana des frères Ayew, où André peut établir un nouveau record. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la 2e journée Coupe d’Afrique des Nations. Sud Quotidien (Source: France24)

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Janvier 2024 à 10:32 | | 0 commentaire(s)|

Le programme de la journée



15 h : Nigeria – Guinée équatoriale (groupe A)



18 h : Égypte – Mozambique (groupe B)



21 h : Ghana – Cap-Vert (groupe B)



Favoris du groupe B ? Sans aucun doute. Favoris de la CAN 2024 ? Cela dépend beaucoup de Mohamed Salah. Les Pharaons égyptiens font leurs débuts face au Mozambique.



Malgré un passé glorieux et un record de sept titres, l’Égypte reste sur de cuisants échecs lors des dernières éditions. Symbole de cette malédiction, le capitaine et superstar Mohamed Salah, qui a tout gagné avec Liverpool, mais attend toujours en sélection.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook