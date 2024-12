Football - Coupe du monde 2034 : Désignée pour organiser la compétition, l’Arabie Saoudite promet un tournoi « inoubliable » Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Décembre 2024 à 23:37 | | 0 commentaire(s)|

Ce mercredi, l’Arabie Saoudite a été désignée pays hôte de la Coupe du Monde 2034. Quelques minutes après l’annonce de l’attribution de ce prestigieux événement sportif, le royaume a exprimé sa joie et promis d’offrir un tournoi « inoubliable ». La Fédération internationale a officialisé mercredi, malgré les critiques, l’attribution des Coupes du Monde 2030 et 2034. […] XALIMANEWS-Ce mercredi, l’Arabie Saoudite a été désignée pays hôte de la Coupe du Monde 2034. Quelques minutes après l’annonce de l’attribution de ce prestigieux événement sportif, le royaume a exprimé sa joie et promis d’offrir un tournoi « inoubliable ». La Fédération internationale a officialisé mercredi, malgré les critiques, l’attribution des Coupes du Monde 2030 et 2034. Pour la Coupe du Monde 2030, l’Espagne, le Portugal et le Maroc accueilleront l’événement, mais l’Amérique du Sud y participera également avec trois matchs disputés en Uruguay, en Argentine et au Paraguay, du 8 au 9 juin, en plein hiver austral. Pour l’édition suivante, l’Arabie saoudite a été officiellement désignée ce mercredi pour organiser la Coupe du Monde de football 2034. Le royaume deviendra ainsi le premier à accueillir seul une compétition réunissant 48 équipes. Dans un communiqué, Son Altesse Royale le Prince Abdulaziz bin Turki bin Faisal Al Saud a salué cette nouvelle avec enthousiasme : » C’est un moment historique pour l’Arabie saoudite et un rêve devenu réalité pour nos 32 millions d’habitants qui aiment tout simplement le football. Le Royaume est engagé dans un remarquable parcours de transformation dans le cadre de Vision 2030, et aujourd’hui marque une nouvelle étape majeure qui reflète et célèbre nos progrès tout en se projetant vers un avenir encore plus radieux.« Après l’organisation d’événements majeurs tels que le Grand Prix annuel de Formule 1, la Coupe du Monde des Clubs de football 2023, et le Masters féminin de tennis, l’Arabie saoudite poursuit donc son ambition d’accueillir des compétitions de premier plan.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/football-coupe-du-monde-2... XALIMANEWS

