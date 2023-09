Football-D2 Saoudienne : Encore buteur, Mbaye Diagne offre la victoire à Al Qadisiyah À peine arrivé, Mbaye Diagne met tout le monde d’accord. Après s’être offert son premier but lors de sa première apparition avec Al Qadisiyah puis une deuxième réalisation deux journées plus tard, Mbaye Diagne a encore frappé.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Septembre 2023 à 17:20 | | 0 commentaire(s)|

L’attaquant de 31 ans a en effet marqué son troisième but en championnat ce mardi en marge de la 6e journée de Yelo League (D2 Arabie Saoudite) face à Al Faisaly, nous informe wiwsport.



Il a ainsi offert un court succès (0-1) à son équipe qui s’empare provisoirement de la première place du championnat avec 16 points au compteur.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook