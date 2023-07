Football : Deux passes décisives, un but pour Chelsea , Nicolas Jackson frappe déjà fort ! Recruté pour 35 millions d’euros cet été, Nicolas Jackson a déjà pris ses marques à Chelsea. Alors que les Blues affrontaient Brighton pour leur deuxième match de leur tournée américaine (4-3), dans la nuit de samedi à dimanche à Philadelphie, l’international sénégalais (22 ans, 3 sélections) s’est brillamment illustré sur la pelouse du Lincoln Financial Field en délivrant deux passes décisives et inscrivant un but… en moins de 15 minutes !

Deux minutes. C’est le temps qu’il a fallu à l’ancien buteur de Villarreal pour permettre à son équipe, jusque-là accrochée par les Seagulls (1-1), de prendre l’avantage.



Quelques secondes seulement après son entrée en jeu en seconde période à la place de Christopher Nkunku (63e), auteur du premier but, le natif de Banjul servait notamment d’appui à Mykhaylo Mudryk pour un double une-deux et remisait en pivot pour l’Ukrainien qui battait ensuite Kepa Arrizabalaga d’une frappe sèche de la droite, à l’entrée de la surface (2-1, 65e)



Deux passes décisives en 7 minutes chrono !



Sept minutes plus tard, rebelote : trouvé dos au but dans la surface par Cesare Casadei, le protégé de Sadio Mané dribblait Joël Veltman puis servait Conor



Gallagher sur un plateau (3-1, 72e). Il ne manquait plus qu’un but pour parfaire sa partition, et le géant d’1,88m n’allait pas s’en priver. En effet, sur une passe laser plein axe de Marc Cucurella, le joueur formé à Casa Sports s’échappait dans le dos de la défense et fusillait le gardien à contre-pied (4-1, 76e)



