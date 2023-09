Football - Eliminatoires CAN féminine 2024 : Le Sénégal bat le Mozambique et affrontera l’Egypte au deuxième tour L’équipe nationale féminine de football s’est qualifiée, lundi, pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2024 prévue au Maroc, en battant, lors de la manche retour du premier tour, la sélection mozambicaine (2-1), au stade Lat-Dior de Thiès. "Aps"

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Septembre 2023 à 10:45 | | 0 commentaire(s)|

Les Lionnes du Sénégal affronteront l’Egypte, lors de ce deuxième tour.

Le Sénégal et le Mozambique avaient fait match nul (1-1), lors de la manche aller du premier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2024, vendredi dernier, dans la même enceinte sportive.



Tout comme lors du match aller, les Mozambicaines ont ouvert le score à la 11e minute de jeu sur une frappe du gauche en pleine lucarne de Neide Jorge Maconho, à la suite d’une initiative individuelle qu’elle a prise à l’entrée de la surface de réparation sénégalaise.



Les protégées de Mame Moussa Cissé vont réagir en égalisant trois minutes plus tard (14 e), grâce à un coup de tête de Mama Diop. Les "Lionnes" ont creusé l’écart grâce à Nguénar Ndiaye, qui a inscrit le second but à la 39e minute.



L’attaquante qui évolue au Bourges Foot 18 (France) a inscrit son deuxième but dans ces éliminatoires.



Quarante-deux équipes sont en lice pour ces éliminatoires de la CAN féminine. L’Afrique du Sud, tenante du titre et la Zambie, troisième lors de la dernière CAN, sont exemptées. Le pays hôte, le Maroc, vice-champion d’Afrique, est aussi directement qualifié.



Les vingt équipes qui sortiront du premier tour, rejoindront l’Afrique du Sud et la Zambie, pour jouer les matchs du second tour des éliminatoires.



Outre le Maroc, onze autres équipes participeront au tournoi final de cette 15ᵉ édition de la CAN féminine de football, que le royaume chérifien va abriter pour la deuxième fois d’affilée.



Le Sénégal a participé à deux phases finales de cette compétition, lors des CAN en Guinée Equatoriale (2012) et au Maroc (2022). Lors de cette dernière édition, les "Lionnes" avaient atteint les quarts de finale. L’équipe sénégalaise avait été éliminée par celle de la Zambie à l’issue des tirs au but (4-2). Les deux équipes étaient à égalité à la fin du temps réglementaire (1-1).



La CAN féminine est organisée par la Confédération africaine de football (CAF) depuis 1991. Les deux premières éditions se sont déroulées en matchs aller et retour.



Le Nigéria est la nation la plus titrée avec onze trophées (1991,1995,1998, 2000, 2002,2004, 2006, 2010, 2014, 2016 et 2018)



La Guinée Equatoriale est la seule autre équipe à avoir remporté à deux reprises, la CAN à domicile, en 2008 et 2012.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook