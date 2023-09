Football : En leader de la défense du Barça Atlètic, Mikayil Faye séduit déjà Une nouvelle que les plus fervents supporter sud FC Barcelone attendaient. Après avoir manqué la première journée de Championnat face à la Sociedad Deportiva Logroñés, en raison de quelques soucis administratifs, Mikayil Ngor Faye était enfin disponible pour Rafa Márquez et était titulaire lors de la deuxième journée de Primera RFEF contre le Real Unión. Si le Barça Atlètic s’est imposé 2-1 à l’Estadi Johan Cruyff, c’est également parce que son jeune Sénégalais avait sorti une bonne prestation.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Septembre 2023 à 17:57 | | 0 commentaire(s)|

Dimanche, la filiale du club catalan s’est inclinée sur la plus petite des marges sur le terrain du Gimnàstic de Tarragone, mais certains joueurs ont tout de même livré un bon match, à l’image de l’ancien pensionnaire de l’Institut Diambars.



Placé à gauche de l’axe central aux côtés de Pelayo Fernández, Mika Faye, le numéro 15 floqué dans le dos, rappelle tout au long de la rencontre, l’une de ses qualités premières : l’anticipation et surtout, son leadership, s’imposant au niveau de la communication.



Rapidement, comme c’était déjà le cas lors de la victoire contre le Real Unión, le joueur de 19 ans encourage et replace Pelayo, couvre le latéral gauche Gerard Martín sur certaines séquences, tout en assurant sa tâche défensive avec sérénité. Dès les premières minutes, le Barça Atlètic a eu du travail, beaucoup plus encore, notamment après l’expulsion de Fermín López en début de seconde période. Avec un Pelayo Fernández parfois en retard sur ses actions, Mika Faye venait le couvrir, plusieurs fois.



« MNF » est déjà doté d’une belle expérience. En présaison, il faisait partie de ces jeunes joueurs convoqués par l’entraîneur de l’équipe première, Xavi Hernández, pour la tournée américaine, profitant de l’occasion pour effectuer une entrée en jeu lors d’une victoire (1-0) contre l’AC Milan.



Dans son placement et ses interventions, notamment aériennes, celui qui est capable d’occuper le flanc gauche, a du métier et ne cesse de le montrer aux yeux d’un ancien défenseur du Barça, son entraîneur Rafa Márquez. À la relance, c’est souvent sa patte gauche qui est sollicitée pour lancer une offensive depuis l’arrière.



Un Mikayil Ngor Faye avec plus de concentration, balle au pied, pourrait encore faire beaucoup de bien au FC Barcelone B, mais le d’ores et déjà nouveau patron de la défense de la filiale blaugrana, a rassuré pour ses deux premières apparitions, alors que l’arrivée de son compatriote Mamadou Ibra Mbacké Fall, joueur avec beaucoup plus d’expérience, pourrait lui être plus bénéfique dans sa gestion.











Wiwsport



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook