Football : Génération Foot s’adjuge un 3e titre

L’équipe du centre de formation de Déni Birame Ndao a validé le troisième titre de son histoire en venant à bout (1-0) d’un concurrent direct, à savoir Diambars, à deux journées de la fin du championnat.



Elle devient le premier club a remporté trois titres de champion du Sénégal depuis l’entrée en vigueur du professionnalisme.

Seuls le Jaraaf (2010,2018) et le Casa Sports (2012, 2022), avec deux titres chacun depuis 2009, pouvaient prétendre à cet exploit.



Le club basé à Déni Birame Ndao (Dakar) peut compter sur « une convention de partenariat » qu’il avait signé avec le FC Metz (Ligue 1 française), qui devient son partenaire exclusif, trois ans après sa fondation, en 2000.



Le club dirigé par Mady Touré avait remporté le championnat pour la première fois durant la saison 2016-2017, avec un total de 57 points, distançant de 14 points son dauphin cette année-là, à savoir Guédiawaye FC. Diambars a terminé à la troisième place avec 40 points.



Le Jaraaf a été sacré en 2017-2018, une saison avant le deuxième titre remporté par Génération Foot, qui finit le championnat en tête avec 51 points au compteur. Le Jaraaf fini à la 2e place au cours de cette saison 2018-2019. Il avait totalisé 41 points, contre 38 pour Dakar Sacré-Cœur, qui complète le podium.



En 23 ans d’existence, Génération Foot a également remporté deux Coupes du Sénégal, en 2015 et 2018, sans compter qu’elle a été finaliste de Coupe de la Ligue, édition 2019.

Elle avait auparavant évolué en Ligue 2, durant la saison 2015-2016



L’académie de Génération Foot a formé une quarantaine de joueurs sénégalais évoluant désormais dans les championnats les plus cotés à l’étranger, dont Sadio Mané, Ismaila Sarr, Habib Diallo, Papiss Demba Cissé, Lamine Camara.

