Football : Habib Bèye réagit à la rumeur OL qui se répand et rassure le Red Star

« Ma seule implication est d’être avec le Red Star. Auditionné n’est pas le mot, contacté oui. C’est très flatteur d’être contacté par l’OL, mais je suis sous contrat avec le Red Star est très content d’être ici. J’avais trop d’importance pour mon équipe, mon objectif était de gagner ce match. Aujourd’hui, j’ai des agents autour de moi. Cela fait partie du monde du football d’être sollicité », déclare l’ancien international sénégalais.



Habib Bèye a conclu en rassurant son monde : « le plus important est ce que je construis avec mon équipe et je me plais ici. Cela ne me déstabilise pas. Dans la vie, il y a des choses qu’on maîtrise, d’autres qu’on ne maîtrise pas.



Je suis sous contrat, je n’ai pas de volonté d’aller ailleurs. Mon plus grand souhait est d’amener cette équipe au plus haut niveau ». Comme quoi l’enthousiasme n’anime pas le technicien de 45 ans à l’idée de rejoindre l’OL.

