Football : Iliman Ndiaye montre de l’intérêt à intégrer l’équipe nationale du Sénégal

Le pensionnaire de Sheffield United, Iliman Ndiaye, a de très grandes ambitions qu’il a étalées lors d’une interview avec "Oh My Goal". Le milieu de terrain veut vaille que vaille être compté parmi les meilleurs joueurs du monde et jouer dans l’un des meilleurs clubs du monde. Il a également montré l’intérêt qu’il porte pour l’équipe nationale du Sénégal.



En marge de cet entretien accordé à "Oh My Goal", Iliman Ndiaye de révéler : « Je faisais des entraînements de fou. Les gens m’appelaient Maradona, Messi. Dans 10 ans, je me vois parmi les meilleurs joueurs du monde et dans l’un des meilleurs clubs du monde. J’espère avoir fait une carrière de fou », s’est-il confié.



Le natif de Rouen Iliman Ndiaye, originaire du Sénégal, a également évoqué ses rêves d’enfant, qui sont surtout de soulever la Coupe du Monde avec l’équipe nationale du Sénégal.















