Football-King’s Cup : Avec un but de Sadio Mané, Al-Nassr bat Al-Khaleej et rejoint Al-Hilal en finale Les hommes de Jorge Jesus poursuivent leur route vers un septième titre, et peuvent remercier Cristiano Ronaldo et Sadio Mané. En effet, avec un but de Sadio Mané, Al-Nassr a battu Al-Khaleej en demi-finale et rejoint Al-Hilal en finale

Jeudi 2 Mai 2024

Selon wiwsport qui partage l’info, il y aura donc un Derby de Riyad en finale de la Coupe du Roi d’Arabie saoudite de football, la King’s Cup. Vingt-quatre heures après la qualification d’Al-Hilal, vainqueur d’Al-Ittihad (2-1), Al-Nassr n’a pas tremblé dans son duel face à Al-Khaleej, lors de la deuxième demi-finale ce mercredi 1er mai. Les Jaune et Bleu l’ont emporté 3 buts à 1.



Pour ce faire, les hommes de Jorge Jesus se sont bien évidemment appuyés sur leur duo offensif, avec Cristiano Ronaldo et Sadio Mané. Le portugais s’est offert un doublé (17e, 57e), alors que l’attaquant sénégalais a marqué son 18e but de la saison sur penalty (37e).



Rendez-vous alors en finale pour cette alléchante affiche face à Al-Hilal.



