Football: L’UEFA dévoile le onze de l’année 2017. Une grande star absente de la liste.

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Janvier 2018 à 14:01

Le jeudi 11 janvier 2017, l’UEFA a dévoilé le onze de l’année 2017. Les meilleurs joueurs qui composent cette liste et qui se sont distingués par la qualité de leurs performances au cours de l’année 2017 ont été élus par plus de 8,7 millions d’internautes.

Sans surprise, le Réal Madrid est représenté en force suite à ses nombreux trophées remportés. Cinq Merengues composent cette équipe. Il s’agit de Marcelo, Toni Kroos, Luka Modric, Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos. Le capitaine madrilène est le joueur qui a reçu le plus de votes (588,315 votes)

Le club italien de la juventus de Turin est également représentée dans ce ONZE de l’UEFA: Gianluigi Buffon et Giorgio Chiellini en font partie. Dani Alves l’ancien sociétaire de la Juve actuellement au PSG est aussi présent dans cette liste. Mais à la grande surprise, Neymar le coéquipier de Dani Alves en équipe nationale n’est pas présent dans cette liste.

Du côté du FC Barcelone Lionel Messi est le seul joueur catalan présent dans cette équipe de l’UEFA. C’est sans doute pour former une attaque de folie avec Cristiano Ronaldo et Eden Hazard le seul joueur de Chelsea retenu dans cette équipe.

Kevin De Bruyne l’autre belge figure aussi dans cette formation. Aujourd’hui, il est un élément indispensable à Manchester City. C’est sans doute, pour aligner le Diable Rouge aux côtés des deux Madrilènes Luka Modric et Toni Kroos au milieu de terrain. Un onze entrant qui est sans doute le meilleur pour l’année 2017 et qui ferait nécessairement des malheurs s’il était aligné face à n’importe quel adversaire.



