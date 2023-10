Football / La Liga : Le Real Bétis se reprend face à Valence, avec un but d’Assane Diao Le Real Bétis reprend enfin du poil de la bête. Devant leur public, ce dimanche soir, les Verdiblancos ont renoué avec le succès en Liga, en s’imposant assez nettement face à Valence (3-0), pour le compte de la 8e journée.

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Octobre 2023 à 10:44 | | 0 commentaire(s)|

En difficulté dans ce début de saison, les hommes de Manuel Pellegrini ont ainsi réussi à mettre fin à une série de quatre matches toutes compétitions confondues, sans la moindre victoire. Pour ce faire, les pensionnaires du Benito Villamarín ont savouré l’immense talent d’Assane Diao.



Titularisé pour la deuxième fois après son premier but en professionnel face à Granada le week-end dernier, le Sénégalais de naissance a réalisé une première période de haut vol, faisant vivre un véritable calvaire à son vis-à-vis Cenk Özkaçar, avec beaucoup de combativité, entre dribbles, récupérations et centres.



Positionné au bon endroit sûr et assez opportuniste sur un ballon de Marc Roca, l’ailier de 18 ans avait ouvert le score pour le Real Bétis peu avant la pause (1-0, 41e).



La formation andalouse a ensuite accéléré beaucoup plus après la pause et a rapidement doublé la mise sur un corner parfaitement frappé par Isco et repris de la tête par Roca (2-0, 52e). EZ Abde a clos la marque d’un boulet de canon (3-0, 85e).











Wiwsport



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook