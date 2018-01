Football: Le Borussia Dortmund suspend à nouveau Aubameyang L’indiscipline de Pierre-Emerick Aubameyang pourrait amener le Borussia Dortmund à en avoir marre un jour ! Ce n’est pas la première fois que l’attaquant gabonais est suspendu. Le dimanche 14 janvier, son club a fait une annonce, juste avant la rencontre avec Wolsburg, pour informer de la suspension de l’international gabonais.

Le Borussia Dortmund a indiqué sur son compte Twitter, que son attaquant a de nouveau été suspendu pour des raisons disciplinaires. L’international gabonais fait beaucoup parler de lui pour son indiscipline au sein du club allemand.

L’annonce a été faite dimanche 14 janvier, un peu plus d’une heure avant le coup d’envoi du match qui opposait le Borussia à Wolsburg, et comptant pour la 18e journée du championnat d’Allemagne, la Bundesliga.

Les raisons de cette suspension n’ont pas été données par le club mais, il a tenu à rassurer ses supporters que cela n’a rien à voir avec un autre incident qui a eu lieu, dimanche matin. En effet, Aubameyang s’était plaint sur son compte Instagram, d’avoir été victime d’une comparaison raciste d’un journaliste du magazine Kicker.

Aubameyang également suspendu en novembre dernier En novembre 2017, Pierre-Emerick Aubameyang avait été suspendu pour avoir tourné une vidéo dans les installations du Borussia Dortmund, alors qu’il n’en avait pas reçu d’autorisation. Également, la saison dernière, le capitaine de la sélection gabonaise avait été laissé sur le banc pour un match de Ligue des champions, car il était puni pour avoir effectué un aller-retour à Milan sans autorisation du club pour prendre part à une soirée privée.

Disons qu’Aubameyang n’a rien à faire avec la discipline! Et c’est bien dommage pour ce footballeur très talentueux.



