Football- Le Casa Sports officiellement relégué en Ligue 2 Club historique du championnat sénégalais, le Casa Sports est officiellement relégué en Ligue 2 à l’issue de la 26ème et dernière journée de Ligue 1 ce samedi. Un petit séisme pour le football sénégalais, alors que la victoire 1-0 face à l’US Ouakam sera pour du beurre.

Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Juin 2024 à 11:25 | | 0 commentaire(s)|

Ce samedi 8 juin 2024 marque une page forte dans l’histoire du football sénégalais. Obligé de l’emporter sur la pelouse du Stade Municipal de Kolda, tout en espérant que Génération Foot, son adversaire direct dans cette 26e et ultime journée du Championnat 2023-2024, ne fasse pas de même face à une équipe de l’ASC Diambars assurée de finir à la dernière place, le Casa Sports n’aura donc pas vu des scénarios favorables se produire Les hommes de Cheikh Tidiane Cissé n’ont rien pu faire et descendent en Ligue 2 pour la saison prochaine.



Seule équipe avec le Jaraaf à n’avoir jamais connu autre championnat que la Ligue 1 depuis l’ère professionnelle en 2009, la Casa Sports subit sa première relégation sportive depuis de longues décennies.



Un véritable choc pour un club historique qui, rappelant-le, réalisait un doublé Coupe-Championnat il y a seulement deux ans. Premier relégable de Ligue 1 avant sa dernière sortie, le club de Ziguinchor aura traversé de nombreuses zones de turbulences tout au long de cette saison.



Stagné dans les bas du classement depuis de longues journées, le Casa Sports a payé les départs de plusieurs joueurs cadres ces derniers mois mais aussi le fait de ne pas accueillir cette saison au Stade Aline Sitoé, dont l’enceinte se trouve, bien malheureusement, en très mauvais état.



Une seconde partie de saison catastrophique



Parmi les raisons de cette descente, on peut également citer les victoires sur tapis d’un principal adversaire comme le Stade de Mbour face au Jaraaf, puni pour avoir doté une licence frauduleuse à un de ses joueurs. L’éviction d’Ansou Diadhiou et l’arrivée de Cheikh Tidiane Cissé en pleine saison n’a rien pu changer, d’autant plus que le Casa Sports n’a engrangé que deux victoires durant la seconde partie de saison.



La catastrophe se fait aussi ressentir aussi offensivement que défensivement. Car en 26 matchs, les champions du Sénégal 2022 ont concédé 29 buts et n’en ont marqué que 18. Une fois n’est pas coutume. L’attaque de la formation sudiste a encore fait preuve d’un énorme manque d’efficacité lors de la réception de l’Union Sportive de Ouakam.



Le Casa Sports s’est contenté d’un petit but de Raymond Diémé Ndour pour l’emporter, alors que même si Génération Foot ne gagnait pas contre Diambars, il en fallait déjà plus de buts au Casa pour espérer se sauver. GF n’est pas tombée dans le piège et l’a tranquillement emporté face à son homologue académicien (0-2).



Sauf si la Ligue Sénégalaise de Football Professionnelle (LSFP) retirer des points donnés au Stade de Mbour, qui normalement devait finir la saison à la première place relégable, le Casa Sports jouera donc bel et bien en Ligue 2 la saison prochaine.

S wiwsport.com



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook