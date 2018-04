Football: « Le Sénégal peut gagner la Coupe du Monde si… » A seulement 19 ans, Mamadou Nestor Ndaw a déjà fait un bon bout de chemin dans le monde du Football. C’est en 2012 qu’il débute sa carrière au sein de l’équipe cadette de l’Asc Diaraf de Dakar, un des plus grands clubs de football du pays.

L’année suivante, il est présélectionné en équipe nationale mais la chance n’aura pas tourné en sa faveur. Il continuera son aventure à l’école de Football Dakar Sacré-Cœur, au sein de l’équipe junior en 2014, avant de se retrouver à Africa Foot, en 2016.

La même année, il reçoit la distinction de meilleur gardien du prestigieux tournois international ASPIRE. En 2017, il se rend en France, à l’occasion du tournoi International Saint-Joseph, où il étale avec brio son talent.



Mamadou Nestor Ndaw croit dur comme fer que le Sénégal n’a pas la plus petite équipe de Football du Mondial 2018. Par conséquent, il pense que la Coupe peut venir au pays de la Téranga.

Pour ce faire, il conseille aux hommes d’Aliou Cissé d’élaborer des techniques match par match et de respecter leurs adversaires.

Mamadou rappelle que toutes les équipes qualifiées à la Coupe du Monde ont le mérite de la remporter. Ainsi, il recommande de visualiser les jeux de chaque équipe afin de mettre en place une bonne tactique de jeu.

Entre jouer dans les clubs internationaux et aller en équipe nationale, le jeune Ndaw porte son choix sur son pays. Sur le terrain, il prend comme référence Casillas, et espère arriver à son niveau pour défendre les couleurs de son pays.

AUTEUR: Fatou Oulèye SAMBOU

